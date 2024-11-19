THY’nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı. THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.

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