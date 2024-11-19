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THY'nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 09:12
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THY’nin Tahran-İstanbul seferi iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın başkenti Tahran'dan İstanbul'a dönüş seferini yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Tahran'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle sabahki TK 874 sefer sayılı İstanbul-Tahran seferi yapılamadı. THY, TK 875 sefer sayılı Tahran-İstanbul uçuşunu da iptal etti.

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