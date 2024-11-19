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Osmaniye'de durdurulan çekicide 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 11:55 Güncelleme: 19.11.2024 11:55
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Osmaniye’de durdurulan çekicide 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi

Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan çekicide 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi, çekicide bulunan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan çekicide hassas burunlu narkotik köpeğiyle Pars ile yapılan aramada, kupa kısmında bulunan yatağa gizlenmiş 6 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Çekicide bulunan 2 şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U. ve Serkan P. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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