Korkunç cinayetteki sır perdesi aralandı! Cinsel istismar detayı

Konya'da geçen Mayıs ayında parke taşıyla dövülüp, bıçaklanarak öldürülen Sıtkı Fidan'ın (42), cinsel istismara uğrayan kız çocuğunun akrabası olduğu ve cinsel istismarda bulunan Y.G.'nin ailesi ile aralarında çıkan husumet nedeniyle öldürüldüğü öğrenildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cinsel istismarda bulunan Y.G. isimli gencin motorsiklet kazasında öldüğü, dava düşmesi sonucu taraflar arasında husumet başladığı ortaya çıktı. Y.G.'nin amcası tutuklu Mehmet Emin Gök hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, Y.G.'nin babası Ahmet Gök ve çalışanları Ahmet Atay hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı

TELEFONLA ÇAĞIRIP KALDIRIM TAŞIYLA DÖVDÜLER

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Olay, geçtiğimiz 10 Mayıs akşamı merkez Selçuklu ilçesinde bulunan tarihi Sille Mahallesinde yaşandı. Ahmet Gök (41), kardeşi Muhammet Emin Gök (39) ve çalışanları Ahmet Atay (20) ile birlikte aralarında daha önceden husumet bulunan Sıtkı Fidan'ı telefonla çağırdıkları yerde dövüp, bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan Fidan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelilerden bıçağı kullanan Mehmet Emin Gök tutuklanırken, ağabeyi ve çalışanları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

CİNSEL İSTİSMAR DETAYI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Mehmet Emin Gök hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet, ağabeyi Ahmet Gök ve çalışanları Ahmet Atay hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçunda 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

İddianamede Ahmet Gök'ün oğlu Y.G'nin 2023 yılında Sıtkı Fidan'ın eşinin yeğeni olan kız çocuğu T.K'ya cinsel istismarda bulunduğu ve bu nedenle hakkında dava açıldığı ancak yargılama sırasında 1 yıl önce Y.G.'nin trafik kazası sonucu ölmesi nedeniyle davanın düştüğü ve taraflar arasında husumet başladığı belirtildi.

Sıtkı Fidan cinayetinde sır perdesi aralandı

DÖVÜP SONRA ÖLDÜRMÜŞLER

İddianamede, Olay günü cinsel istismara uğrayan T.K., yanında bir arkadaşı ile birlikte mısır tezgahı işleten Y.G'nin kız kardeşlerine hakaret içerikli sözler söyledikleri ve burada küçük çaplı bir arbedenin yaşandığı, kızların haber vermesi üzerini amca Mehmet Emin Gök'ün bıçakla evden çıktığı ve çalışanları Ahmet Atay ile birlikte olay yerine geldikleri, daha sonra olay yerine Ahmet Gök'ün geldiği, şüphelilerin telefonla çağırdıkları Sıtkı Fidan'ı önce tekme-tokat ve parke taşıyla dövüp, direncini kırdıkları ardından da Mehmet Emin Gök'ün Fidan'ı bıçaklayarak öldürdüğü ifadelerine yer verildi. Ayrıca Ahmet Gök ve Ahmet Atay'ın cinayet anında Mehmet Emin Gök'ü engellemeyip aksine, bir süre Fidan'ın peşinden gittiklerine yer verildi.