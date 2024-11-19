Kilosu servet değerinde: 400 ila 600 bin TL arasında değişiyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir tarımsal yeniliğe imza attı. Aromatik ve tıbbi bitkiler bahçesinde başlatılan deneme üretimiyle Van'da ilk kez safran yetiştirildi. Altın bitki olarak değerlendirilen bu bitki, gösterdiği yüksek adaptasyon başarısıyla çiftçiler için umut kaynağı oldu.

Safran Bitkisi (AA)

2016 yılında başlayan bu projede, Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından safran bitkisinin Van'ın iklim şartlarına uyumu araştırıldı. Altı yıl süren özenli çalışmalar sonucunda, safranın bölgenin toprak yapısına ve iklimine mükemmel şekilde uyum sağladığı tespit edildi.

Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, ilk denemelere yalnızca 50 soğanla başladıklarını ve bugün 3 bin soğana ulaştıklarını belirtti."Van'da ilk kez safran üretim denemesi yapıldı. Bu bitki, kendini hızlıca çoğaltma özelliğiyle çiftçilerimiz için büyük kıymet taşıyor. Safran bitkisi hem ekonomik hem de tarımsal anlamda bu bölge için önemli bir alternatif. Safrandan elde edilen verim oldukça kazançlı." dedi.

Safran Bitkisi (AA)

Kilosu 400 ila 600 Bin TL Arasında Değişiyor

Çiftçilerin safran üretimine yönelebileceğini vurgulayan Nohutçu, yaklaşık 160 bitkiden yalnızca bir gram safran elde edildiğini, bu da 160 bin bitkiden bir kilogram safran elde edilebileceği anlamına geldiğini belirtiyor. Bir kilogram ürün elde edebilmek için yaklaşık dört dekarlık bir alanda yetiştiricilik yapılması gerektiğini söyledi. Şu an dış piyasada bir kilogram safranın fiyatı 10-15 bin dolar arasında değişirken Türkiye'de ise 400-600 bin lira arasında seyrettiğini açıkladı.

Safran Bitkisi (AA)

Nohutçu, safranın, Van gibi yüksek rakımlı, iklim ve toprak açısından sınırlı bölgelerde yetişebildiğini belirtti ve açıklamasını şu şekilde sonlandırdı: "Van, Ağrı ve Hakkari gibi şehirlerde ekonomik getiri sağlayabilecek bir bitki. Çiftçilerimize öneriyoruz. Safran bitkisi mutfaktan sağlığa birçok alanda kullanılıyor. Özellikle gıda sektöründe baharat olarak kullanılmakta. İlaç sanayisinde ve fitoterapide de önemli bir yeri vardır."