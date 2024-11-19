19 Kasım 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de büyülü tehdit! Kadından kadına psikolojik şiddet

İzmir’de büyülü tehdit! Kadından kadına psikolojik şiddet

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 11:33
ABONE OL
İzmir’de büyülü tehdit! Kadından kadına psikolojik şiddet

İzmir'de eşi benzeri görülmemiş bir şiddet olayı meydana geldi. İki çocuk annesi Vildan Güneş, kızlarının babası olan ayrıldığı eşi iş insanı Özer Çalışkan’ın ilk karısı Gülcan V.’nin kendisini başta büyü olmak üzere, her türlü şiddet ve ölümle tehdit ettiğini belirtti.

Duyanları şaşkına çeviren olay İzmir Karşıyaka'da yaşandı. 48 yaşındaki iki çocuk annesi Vildan Güneş, ayrıldığı eşi ve iki kızının babası olan iş insanı Ahmet Çalışkan'ın ilk eşinden şikayetçi oldu.

İş insanı Ahmet Çalışkanİş insanı Ahmet Çalışkan

"BU KADINDAN KORKUYORUM"
Almanya'da taksi şirketi işletmeciliği yapan Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V'nin büyü ve tehditlerle kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri süren Vildan Güneş "Ölmek istemiyorum, bu kadından korkuyorum" dedi. Güneş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BÜYÜ YAPARAK TEHDİT EDİYOR"
Yeni Asır'a konuşan Vildan Güneş, "Ben Özer'in ikinci eşiyim. Kızlarımın babasının maddi durumu çok iyi. Milyonlarca euroluk mal varlığı bulunuyor. Benden önce evlenip boşandığı o kadın, kızlarım mirastan en büyük payı alacak diye bana her türlü psikolojik şiddeti uyguluyor. Ölümle hatta büyü yaparak tehdit ediyor. Benim ve kızlarımın başına bir şey gelirse sorumlusu, boşandığım eşimin ilk eşi Gülcan V.'dir" ifadelerini kullandı.

Gülcan V'nin hakkındaki iddialara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör