İzmir’de büyülü tehdit! Kadından kadına psikolojik şiddet

Duyanları şaşkına çeviren olay İzmir Karşıyaka'da yaşandı. 48 yaşındaki iki çocuk annesi Vildan Güneş, ayrıldığı eşi ve iki kızının babası olan iş insanı Ahmet Çalışkan'ın ilk eşinden şikayetçi oldu.

İş insanı Ahmet Çalışkan

"BU KADINDAN KORKUYORUM"

Almanya'da taksi şirketi işletmeciliği yapan Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V'nin büyü ve tehditlerle kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri süren Vildan Güneş "Ölmek istemiyorum, bu kadından korkuyorum" dedi. Güneş, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"BÜYÜ YAPARAK TEHDİT EDİYOR"

Yeni Asır'a konuşan Vildan Güneş, "Ben Özer'in ikinci eşiyim. Kızlarımın babasının maddi durumu çok iyi. Milyonlarca euroluk mal varlığı bulunuyor. Benden önce evlenip boşandığı o kadın, kızlarım mirastan en büyük payı alacak diye bana her türlü psikolojik şiddeti uyguluyor. Ölümle hatta büyü yaparak tehdit ediyor. Benim ve kızlarımın başına bir şey gelirse sorumlusu, boşandığım eşimin ilk eşi Gülcan V.'dir" ifadelerini kullandı.

Gülcan V'nin hakkındaki iddialara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor.