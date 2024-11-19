Eskişehir’de feci olay! 15 metre yükseklikten düştü hayatını kaybetti



Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde inşaatı süren spor salonunda çalışan işçilerden Recep Özer vinçle yaklaşık 15 metre yüksekliğe çıktı.

Vincin kabin kısmının kırılması sonucu yere düşen işçiyi fark eden eden çevredekiler durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Recep Özer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.