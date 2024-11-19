Bursa’da 5 katlı binanın kontrollü yıkımı kamerada

Yıldırım Belediyesi'nin yaşanan trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanan proje kapsamında, Selçukbey Mahallesi ile Mimar Sinan Bulvarı'nı bağlayacak Huzur Caddesi'nde yol genişletilmesi için kamulaştırılan binaların yıkım çalışmalarının sonuna gelindi. Huzur Caddesi üzerinde toplam 20 taşınmaz, 52 bağımsız bölümü kapsayan binalarda yapılan satın alma ve kamulaştırma çalışması sonucunda, Selçukbey Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın kontrollü yıkımı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kamulaştırılan diğer binaların da önümüzdeki günlerde yıkımının yapılacağını söyledi.