Bolu’da kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı! Yaralılar var

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.



Ankara yönüne giden N.Y. idaresindeki 33 AUN 72 plakalı otomobil, söz konusu kara yolunun Bolu Dağı geçişi Bakacak mevkiinde kontrolden çıkarak sis ikaz lambasına çarptı. Savrulan otomobil yolun sağ şeridine devrilip ters döndü.



3 KİŞİ YARALANDI



Kazada araçtaki sürücü ile C.Ü. (58) ve H.Ü. (91) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.



TRAFİK NORMALE DÖNDÜ



Yolda bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.