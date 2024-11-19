19 Kasım 2024, Salı
Haberler Yaşam Haberleri Batman’da 5 katlı binada çıkan yangından 4 kişi etkilendi

Batman’da 5 katlı binada çıkan yangından 4 kişi etkilendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 11:59 Güncelleme: 19.11.2024 11:59
ABONE OL
Batman’da 5 katlı binada çıkan yangından 4 kişi etkilendi

Batman’da 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör