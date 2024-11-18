Tesktil atölyesinde yangın! 5 bina tahliye edildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tekstil atölyesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Meydana gelen olayda dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, 5 bina da tahliye edildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Namık Kemal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın ilk 2 katınki tekstil atölyesinde çıktı.
5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Çalışanların yoğun dumanı gören çalışanların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesinin yer aldığı binanın yakınındaki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.