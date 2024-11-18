Tesktil atölyesinde yangın! 5 bina tahliye edildi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın çıkan atölye (DHA)

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Namık Kemal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın ilk 2 katınki tekstil atölyesinde çıktı.

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ



Çalışanların yoğun dumanı gören çalışanların ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesinin yer aldığı binanın yakınındaki 5 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay yerinden bir kare (DHA)

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.