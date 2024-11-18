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Osmaniye’de yolcu minibüsü devrildi: 6 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 17:11
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Osmaniye’de yolcu minibüsü devrildi: 6 kişi yaralandı

Osmaniye’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu minibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye-Bahçe D400 karayolu Gaziantep istikameti Kızlaç köyü yakınlarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 AEK 931 plakalı yolcu minibüsü yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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