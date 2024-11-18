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Hatay'da yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 00:53 Güncelleme: 18.11.2024 00:55
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Hatay’da yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte göle dönen yollar ve altı geçitlerde araçlar da mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz'de gün boyu yağışlı hava etkisini hissettirdi.

Yağışın etkili olduğu yer (İHA)Yağışın etkili olduğu yer (İHA)

MAHSUR KALDILAR

Hatay'da il genelinde etkili olan yağış, Payas ilçesinde kuvvetli oldu. Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidi de göle döndü. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

YARDIMLARINA İTFAİYE KOŞTU

Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin diğer noktalarında da göle dönen yollar ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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