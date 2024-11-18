Hatay'da yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Hatay'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte göle dönen yollar ve altı geçitlerde araçlar da mahsur kaldı.
Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz'de gün boyu yağışlı hava etkisini hissettirdi.
MAHSUR KALDILAR
Hatay'da il genelinde etkili olan yağış, Payas ilçesinde kuvvetli oldu. Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidi de göle döndü. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı.
YARDIMLARINA İTFAİYE KOŞTU
Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin diğer noktalarında da göle dönen yollar ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.