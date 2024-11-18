Hatay’da yağış hayatı olumsuz etkiledi! Yollar göle döndü

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Doğu Akdeniz'de gün boyu yağışlı hava etkisini hissettirdi.

Yağışın etkili olduğu yer (İHA)

MAHSUR KALDILAR



Hatay'da il genelinde etkili olan yağış, Payas ilçesinde kuvvetli oldu. Yağışla birlikte ilçede bulunan Şehit Yetkin Erşan alt geçidi de göle döndü. Göle dönen alt geçitte araçlar mahsur kaldı.



YARDIMLARINA İTFAİYE KOŞTU



Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlçenin diğer noktalarında da göle dönen yollar ve yağışlı hava vatandaşlara zor anlar yaşattı.