Dev yolcu gemisi Marmaris’e demir attı

Dünyanın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Gümrüklü Limanı'na bu sabah saatlerinde 2 bin 38 yolcusu ile dev kruvaziyer yolcu gemisi Aida Blu demir attı.

Yaz sezonunun bitmesinin ardından ilçeye adeta can suyu olan 253 metre uzunluğuna 33 metre genişliğinde içinde birden fazla restoranı ve alışveriş merkezi olan, 5 yıldızlı yüzen tatil köyü olarak tanımlanan İtalya Bayraklı Aida Blu, Antalya'dan aldığı 2 bin 38 Alman turist ile bu sabah Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı. Gemideki yolcular ilçede çeşitli aktivitelere katılmak ve Marmaris çarşısını gezmek için gemiden ayrıldı. 641 mürettebatı olan dev geminin, bu akşam saat 20.00'e kadar Marmaris'te kaldıktan sonra limandan ayrılıp Girit Adası Heraklion Limanı'na gideceği belirtildi.