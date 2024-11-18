Başakşehir’de restoranda müşteriler arasında kavga kamerada

Belikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde bulunan restoranda da dün müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar bir birlerine sandalye, tekme ve yumrukla saldırdı. Öfkeli kalabalık uzun süre ayrılmadı. Kavga sokağa kadar taştı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.