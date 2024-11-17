Spotify Wrapped 2024 özeti ne zaman? Spotify yıllık özeti hangi tarihte yayınlanacak?
Spotify, her yıl sonunda kullanıcılarının müzik ve podcast dinleme alışkanlıklarını derleyerek bir özet sunuyor. "Spotify Wrapped" adı verilen bu popüler özellik, kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri en çok sevilen şarkıları, sanatçıları ve podcast'leri görmelerini sağlıyor. Sosyal medyada sıkça paylaşılan bu özeti bekleyen milyonlarca kullanıcı, 2024 yılı için Spotify Wrapped’ın ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.
Spotify, her yıl Aralık ayında kullanıcılarına kişisel müzik dinleme alışkanlıklarını sunduğu "Spotify Wrapped" özetiyle yılın en popüler etkinliklerinden birini gerçekleştiriyor. Bu rapor, yıl boyunca dinlediğiniz müzik ve podcast içeriklerinden hareketle, sizin için özel bir yıl değerlendirmesi hazırlıyor. Peki, 2024 yılı için Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak?
Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak?
Spotify Wrapped'ın 2024 sürümünün ne zaman yayımlanacağına dair henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da önceki yıllardan edindiğimiz verilere göre bu rapor, genellikle Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılarla buluşuyor. Spotify, kullanıcıların dinleme verilerini derleyip raporları hazırladıktan sonra, uygulama üzerinden bir bildirim göndererek Wrapped'ın yayımlandığını duyuruyor. Bu rapor, 2024 yılı için Ocak ayından Kasım ayının sonuna kadar olan dinleme verilerini içeriyor, Aralık ayında dinlenen içerikler ise raporda yer almıyor.
Yıllara Göre Spotify Wrapped Yayın Tarihleri
Spotify Wrapped, ilk kez 2016 yılında yayınlandığında Aralık ayında kullanıcılara sunulmuştu. Ancak sonraki yıllarda yayın tarihi her yıl biraz daha erkene alındı. İşte geçmiş yıllardaki Spotify Wrapped yayın tarihleri:
6 Aralık 2018
5 Aralık 2019
1 Aralık 2020
1 Aralık 2021
30 Kasım 2022
30 Kasım 2023
Bu verilere bakarak, 2024 yılı için Wrapped'ın da Aralık başı gibi bir tarihte yayımlanması bekleniyor.