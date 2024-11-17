Spotify Wrapped 2024 özeti ne zaman? Spotify yıllık özeti hangi tarihte yayınlanacak?

Spotify, her yıl Aralık ayında kullanıcılarına kişisel müzik dinleme alışkanlıklarını sunduğu "Spotify Wrapped" özetiyle yılın en popüler etkinliklerinden birini gerçekleştiriyor. Bu rapor, yıl boyunca dinlediğiniz müzik ve podcast içeriklerinden hareketle, sizin için özel bir yıl değerlendirmesi hazırlıyor. Peki, 2024 yılı için Spotify Wrapped ne zaman yayımlanacak?

Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Çıkacak?

Spotify Wrapped'ın 2024 sürümünün ne zaman yayımlanacağına dair henüz kesin bir tarih açıklanmamış olsa da önceki yıllardan edindiğimiz verilere göre bu rapor, genellikle Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılarla buluşuyor. Spotify, kullanıcıların dinleme verilerini derleyip raporları hazırladıktan sonra, uygulama üzerinden bir bildirim göndererek Wrapped'ın yayımlandığını duyuruyor. Bu rapor, 2024 yılı için Ocak ayından Kasım ayının sonuna kadar olan dinleme verilerini içeriyor, Aralık ayında dinlenen içerikler ise raporda yer almıyor.

Yıllara Göre Spotify Wrapped Yayın Tarihleri

Spotify Wrapped, ilk kez 2016 yılında yayınlandığında Aralık ayında kullanıcılara sunulmuştu. Ancak sonraki yıllarda yayın tarihi her yıl biraz daha erkene alındı. İşte geçmiş yıllardaki Spotify Wrapped yayın tarihleri:

6 Aralık 2018

5 Aralık 2019

1 Aralık 2020

1 Aralık 2021

30 Kasım 2022

30 Kasım 2023

Bu verilere bakarak, 2024 yılı için Wrapped'ın da Aralık başı gibi bir tarihte yayımlanması bekleniyor.