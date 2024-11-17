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Niğde'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 12:53
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Niğde’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Niğde'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, tedavi altına alındı.

N.Ö. (25) idaresindeki 51 ACN 443 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi yakınlarında F.C'nin (31) kullandığı 51 ADH 562 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan H.Z, H.K. (47) ve L.K. (70), sürücü F.C. ile aracındaki C.C. (26), A.C. (6) ve İ.N.C, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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