İzmir Urla’da sahilde ölü deniz kaplumbağası bulundu

Edinilen bilgiye göre, İçmeler sahil şeridinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, plajda kumların üzerinde hareketsiz halde, caretta caretta olarak bilinen deniz kaplumbağası gördüler. Telef olduğu fark edilen caretta carettanın bazı yerlerinde ağ parçaları olması dikkat çekerken, o esnada cep telefonu ile kayıt yapan vatandaş, "Sanırım ağlara takılmış, üstünde ağ parçaları var. Yazık günah. Sabah ölmüş galiba" dedi.

Soyu tükenmekte olan canlılar listesinde yer alan caretta carettalar dünyada ve ülkemizde koruma altında bulunuyor.