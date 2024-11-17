Bugün vapur seferleri iptal mi? 17 Kasım BUDO-İDO seferleri son durum ne?

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Marmara Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle şiddetli rüzgar ve dalgalı deniz, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti. Vatandaşlar, 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek seferlere ilişkin detayları araştırıyor. İşte iptal edilen seferlerle ilgili resmi açıklamalar.

BUDO'da Sabah Saatlerindeki Seferler İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 17 Kasım Pazar günü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci): 17 Kasım 2024, 08:00

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya): 17 Kasım 2024, 08:00

Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına alternatif saatlere yönlendirilebileceğini belirtti.

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İDO'da Önemli Hatlarda İptaller

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava şartları sebebiyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Yapılan açıklamada iptaller şu şekilde sıralandı:

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma: 17 Kasım 2024, 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş: 17 Kasım 2024, 15:30

İDO yetkilileri, iptallerin hem olumsuz hava koşulları hem de tarife değişikliklerinden kaynaklandığını belirterek, yolculardan anlayış beklediklerini ifade etti.