Bugün vapur seferleri iptal mi? 17 Kasım BUDO-İDO seferleri son durum ne?
Marmara Bölgesi'nde hafta sonu boyunca etkili olan yağışlı hava, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar ve dalgalı deniz nedeniyle İstanbul'daki vapur seferlerinin yanı sıra İstanbul-Bursa arasındaki BUDO feribot seferlerinde de aksaklıklar yaşanıyor. Vatandaşlar, "17 Kasım İDO ve BUDO seferleri iptal mi?" sorusunun yanıtını merak ederken, iptal edilen seferlere ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. İşte 17 Kasım Pazar günü iptal edilen seferler!
Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Marmara Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle şiddetli rüzgar ve dalgalı deniz, deniz ulaşımında aksamalara neden olurken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti. Vatandaşlar, 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek seferlere ilişkin detayları araştırıyor. İşte iptal edilen seferlerle ilgili resmi açıklamalar.
BUDO'da Sabah Saatlerindeki Seferler İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 17 Kasım Pazar günü hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini gerçekleştiremeyeceğini duyurdu. Resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci): 17 Kasım 2024, 08:00
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya): 17 Kasım 2024, 08:00
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına alternatif saatlere yönlendirilebileceğini belirtti.
İDO'da Önemli Hatlarda İptaller
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de olumsuz hava şartları sebebiyle bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu. Yapılan açıklamada iptaller şu şekilde sıralandı:
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma: 17 Kasım 2024, 12:00
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş: 17 Kasım 2024, 15:30
İDO yetkilileri, iptallerin hem olumsuz hava koşulları hem de tarife değişikliklerinden kaynaklandığını belirterek, yolculardan anlayış beklediklerini ifade etti.