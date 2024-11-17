Binaya isabet eden yıldırım paniğe neden oldu! Kopan parçalar çevreye zarar verdi

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı 50'nci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

Kentte etkili olan yağış sırasında 13 katlı binaya yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle binadan kopan parçalar zemin kattaki kafeye ve park halindeki 2 araca zarar verdi. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

"ZARARIMIZ OLDU AMA KİMSEYE ZARAR GELMEMESİ SEVİNDİRİCİ"

Büyük bir korku yaşadıklarını belirten işletmeci Aycan Kimyon, "Ani bir sesle dışarı fırladık. Müşterilerimizle ilgileniyorduk o sırada. Masalarımız, sandalyelerimiz, park halindeki araçlar zarar gördü. Zararımız oldu ama kimseye zarar gelmemesi sevindirici" dedi.