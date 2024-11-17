Beşiktaş’ta tehlike saçan duvar! Kırık ve çatlaklarla dolu...

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde bulunan, vatandaşların geçiş güzergahındaki duvar çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Yüzeyi çatlak ve kırıklarla dolu olan duvar nedeniyle hem yayalar, hem trafikteki araçlar hem de yakında bulunan binalar risk altında. Vatandaşlar ise, 'Dikkat çökme tehlikesi' ve 'Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanınız' tabelalarına rağmen kaldırımdan yürümeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde Beşiktaş istikametindeki duvarın üzerindeki çatlak ve kırıklar tehlike saçıyor. Duvarın başladığı ve bittiği noktada kaldırımda 'Dikkat çökme tehlikesi' ve 'Güvenliğiniz için karşı kaldırımı kullanınız' tabelaları olsa da duvarın önünden her gün binlerce kişi geçiyor. Yüzeyinde çatlak ve kırıklar olan duvar hem yayaları hem araçları hem de yakında bulunan binaları tehdit ediyor. Çevre sakinleri bir facia yaşanmadan soruna bir çözüm bulunmasını bekliyor.

Binada bulunan çatlaklar korku saçıyor (DHA)

"2 YILDIR BU UYARI YAZISINI GÖRÜYORUM"

Çevre sakinlerinden Muharrem Fidan duvarın 2 yıldır bu durumda olduğunu belirterek, "Yaklaşık olarak 2 yıldır bu uyarı yazısını görüyorum. Fırsat buldukça ben de kaşrıdan geçiyorum. Bizim mahallenin muhtarı belediyeye ilettiğini de söyledi ama bir türlü gelip yapmadılar. Toprak kayması değil de herhalde bu duvarın kendisi çürük. Tehlikeli bir durum arz ediyor. Gelip yapabilirler. Hemen hemen sürekli kullanıyorum. Bazen aklıma gelince karşı tarafa geçiyorum; ama sol tarafta oturduğum için bana daha uygun geliyor. Bazen unutuyorum, bir gün yıkılırsa bilmiyorum. Muhtarla konuştuğumda belediyeye dilekçeyle başvurmuş hem Beşiktaş'a hem de Büyükşehire, hala bir sonuç alınmadı. Neticede duvar tehlikeli, herhalde bir çözümü vardır; duvarı daha da güçlendirebilirler kanısındayım" dedi.

Çökme tehlikesi tabelalarına rağmen vatandaşlar kaldırımda yürüyor (DHA)

"YIKILMA RİSKİ VAR"

Duvarın bulunduğu kaldırımda yürüyen Zeynep Duman, "Arkadaşlarımla gezmeye çıktığımızda genellikle Ortaköy, Beşiktaş yollarını kullanıyorum. Buranın duvarlarını görüyorsunuz duvar çökecek durumda. Ben de korkuyorum tabela asılmış. Tabela asmak yerine bir amaç emek sarf edebilirler." dedi. Kaldırımdan yürümemeye çalıştığını söyleyen Okan Karakaş ise "Burada bir şeyler dökülüyor. Deprem bölgesi olduğu için İstanbul. Genellikle karşı taraftan yürüyorum çünkü parçalar dökülüyor buradan. Yıkılma riski de var. Zaten eski bir duvar. O yüzden genelde pek yürümemeye çalışıyorum. Yürüdüğümüz zaman bile kuşkulanabiliyorum. O yüzden yolda giderken iki üç kere bakmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TABELA KOYMAKLA MESULİYET BİTMİYOR"

Evi Beşiktaş'ta bulunan ve sık sık duvarın önündeki kaldırımı kullandığını belirten Aydın Yılmaz ise, "Bu duvara iki tane levha koydular girişine çıkışına bir de ortada var. Duvarın çökme ihtimali olduğunu belirtiyor; belediye koydu sanırım bu tabelaları. Belediyenin bu tabelaları koymakla buradaki mesuliyeti bitmiyor. Bu duvar bir gün birinin üstüne yıkılırsa mesulü kim olacak ? Eğer böyle birşey varsa belediyenin tedbir alması lazım. Artık burayı mı yasaklayacak, duvarı mı destekleyecek onu yapması lazım. Ben her gün gidip geliyorum evim burada" diye konuştu.