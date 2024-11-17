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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2024 12:30
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Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 4,02 kilometre altında meydana geldiği açıklanırken; Türkiye anakarasına uzaklığı nedeniyle Akdeniz kıyılarımızda sarsıntının hissedilmediği belirtildi.

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 4,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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