Yangında bütün eşyaları yanan 3 çocuk annesi kadın yardım bekliyor

6 gün önce Hızırpaşa Mahallesi'nde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Ebru Başkurt'un evinde sobanın bulunduğu odada başlayan yangın kısa sürede yayıldı. O sırada evin dışında çamaşır asan anne, içeri girip biri engelli olan 3 çocuğunu kurtararak dumandan etkilenmeden dışarı çıkmalarını sağladı. İki odalı evin içini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Duvarları is kaplayan evdeki bütün eşyalar kullanılmaz hale geldi.İl dışında yaşayan eşinden geçen yıl ayrıldıktan sonra bir ay önce taşındıkları evde çıkan yangın sonrası yakınlarının yanına sığındıklarını anlatan 22 yaşındaki Ebru Başkurt, "Çocuklarımı ancak kurtarabildim. Yangını söndüremedim. İtfaiye gelene kadar her şey yandı. Çocuklarımın elbiselerine kadar her şey yandı. Evin onarılmasını istiyorum. Yardım bekliyorum" dedi.