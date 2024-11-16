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İzmir Çeşme'de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.11.2024 12:28 Güncelleme: 16.11.2024 12:32
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İzmir Çeşme’de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü masa ve sandalyeler akıntıya kapıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Alaçatı pazar yeri ile liman girişini su bastı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı. Yollarda su birikintilerinin oluştuğu ilçede Musalla Mahallesi'nde doğalgaz çalışması nedeniyle kazılan alanlar su altında kaldı.

Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (DHA)Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (DHA)

Sağanağın ardından Alaçatı pazar yeriyle Çeşme Limanı yolcu kapısı önünde de derin su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (İHA)Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (İHA)

MASA VE SANDALYELER AKINTIYA KAPILDI

Çeşme'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp, sürüklendi.

Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (İHA)Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (İHA)

Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (DHA)Çeşme'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi (DHA)

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