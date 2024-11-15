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Türk Kızılayı Sarıgöl'den 65 ünite kan topladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 16:18
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Türk Kızılayı Sarıgöl’den 65 ünite kan topladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Türk Kızılayı Kan Merkezi ile Sarıgöl Türk Kızılay Şubesinin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasında 65 ünite kan bağışı toplandı.

Sarıgöl Hükümet Konağı Bahçesinde Türk Kızılayı kan alma aracında gerçekleştirilen kan bağışına ilginin yoğun olduğunu ifade eden Sarıgöl Türk Kızılayı Şubesi Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Bir ünite kan üç hayat kurtarmakta. 18 yaşını bitiren sağlıklı herkes kan bağışında bulunabilir. Kan bağışında bulanan bağışçılarımıza teşekkür ederim." dedi.

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