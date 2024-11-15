Türk Kızılayı Sarıgöl’den 65 ünite kan topladı

Sarıgöl Hükümet Konağı Bahçesinde Türk Kızılayı kan alma aracında gerçekleştirilen kan bağışına ilginin yoğun olduğunu ifade eden Sarıgöl Türk Kızılayı Şubesi Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Bir ünite kan üç hayat kurtarmakta. 18 yaşını bitiren sağlıklı herkes kan bağışında bulunabilir. Kan bağışında bulanan bağışçılarımıza teşekkür ederim." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN