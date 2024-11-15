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TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Linda' buldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 16:14
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TIR’daki uyuşturucuyu narkotik köpeği ’Linda’ buldu

Batman'da durdurulan TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent çıkışında parke taşı yüklü TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği 'Linda' ile yapılan aramada, brandanın içine gizlenmiş 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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