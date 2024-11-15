Mardin’de traktör kayalara çarptı: 1 yaralı

Kaza, Midyat Toptepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 12 AV 430 plakalı traktör, virajı alamayan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve kayalara çarparak devrildi. Sürücü, traktörün içinde sıkışarak yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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