İzmir Körfezi’ni kurtarma seferberliği! Bakanlıktan proje hazırlığı

Balık ölümleri ve kirlilik nedeniyle Türkiye'nin gündemine damgasını vuran İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için bir adım daha atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iki günlük çalıştay düzenleyerek Büyükşehir belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bilim kurulunu bir araya getirdi.

EYLEM PLANINDA SORUMLULUKLARI TANIMLANAN YETKİLİLER DAVET EDİLDİ

İzmir İl Müdürlüğü'nde 12 Kasım'da düzenlenen çalıştayın ilk gününde Körfez temizliğinden birinci derecede sorumlu olan ve 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nda görev ve yetkileri belirlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri ile bir araya geldi.

Bakanlık koordinasyonunda düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan daire başkanları, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Daire başkanları, İZDENİZ A.Ş., Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Deniz Dibi Tarama Başmühendisliği, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

BİLİM KURULU SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

13 Kasım Çarşamba günü düzenlenen toplantıda ise Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nden daire başkanları da katıldı. Toplantıda Bilim Kurulu üyeleri bugüne kadar İzmir Körfezi'ne ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

İZMİR İÇİN NEFES PROJESİ HAZIRLIĞI

Toplantıda ayrıca Bakanlık tarafından yürütülecek "İzmir İçin Nefes Projesi"ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu proje ile İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde Körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirilip önlemler alacak.

ADIM ADIM KÖRFEZ SEFERBERLİĞİ

Bakanlık, 22 Ağustos 2024'te İzmir Körfezi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri, kirlilik ve kötü koku ile ilgili bölgede inceleme başlattı. Deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin, sudaki sıcaklık artışı, kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

Atık su kaynaklı amonyak miktarının normal değerden 50 kat daha fazla olduğu belirlendi. Körfez'de 6 miligram/litre olması gereken oksijen seviyesinin ise 1,8; yer yer 0'a düştüğü laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıktı. Yine 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde "Çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde" kirlilik taşıyan atık suyun İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edilince İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

BAKAN KURUM KÖRFEZ'DE İNCELEME YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kirlilik yüzünden can çekişen İzmir Körfezi'nin kurtarılması için ilgili kurumlara talimat verip İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulmasını sağladı. Ardından bölgeye giden Bakan Kurum, 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu üyeleriyle denizde inceleme yaptı.

15 MADDELİK EYLEM PLANINDA GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

Bilim Kurulu üyeleri 7 Ekim'de 15 maddeden oluşan 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı açıklayıp Körfez'de atılması gereken adımları, ilgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenleri tek tek tespit etti.

"O KÖRFEZ BİR ZAHMET TEMİZLENECEK"

Bakan Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da İzmir Körfezi'ndeki kirliliği denizden alınan numuneyle anlattı:

Altını çiziyorum, bu işin takipçisi olacağız. İzmir Körfezi'nin, umursamaz ellerde heba olmasına, her seçim öncesinde 'Körfez'de kulaç atacağız' deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz. Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki; bunu herkes not alsın, o Körfez bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek. Yapması gerekenleri yapacak. İlgili herkese vazifelerini hatırlatmaya, İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz.