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Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde sahte zeytinyağı ele geçirildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2024 10:52
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Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde sahte zeytinyağı ele geçirildi

Gaziantep'te piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olan 2 bin 574 litre sahte zeytinyağı ve 420 kilogram sahte salça ele geçirildi.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkâmil ilçesinde S.K. isimli şahsa ait depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalar neticesinde piyasaya sürülmeye hazır 1 milyon 150 bin TL değerinde 2 bin 574 litre sahte zeytinyağı ile 420 kilogram sahte salça ele geçirildi. Yakalanan S.K. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.

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