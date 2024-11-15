Ankara’da yağmurlu havada kayan TIR tavuk dükkanına girdi

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan TIR, önüne Hyundai Accent marka aracı da katarak tavuk dükkanına girdi. Kazada dükkanın içerisinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, tır şoförü gözaltına alındı. Kazaya tanık olan bir işletmeci, "Telefonla konuşurken üzerime doğru geldiğini gördüm. Tır kaydı, tavukçunun önünde araba vardı, ona çarpıp döndü. Yoksa direkt bizim dükkana giriyordu" dedi. Görgü tanığı bir başka vatandaş ise, "Burada oturuyordum. Beyaz araç park halindeydi. Tır aniden frene bastı. Kaydı, arabaya geldi vurdu. Eğer araç burada olmasa direkt bu dükkanın içerisine giriyordu" diye konuştu. Polis ekipleri kayganlaşan yolda sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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