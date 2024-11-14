Yenikapı - Hacıosman alternatif metro durakları | Hacıosman metro yerine neye binebilirim? Seferler başladı mı?

İstanbul'un önemli ulaşım noktalarından biri olan Yenikapı metro istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen yoğun duman, yolcular arasında paniğe yol açtı. Yürüyen merdivenlerden yükselen dumanın sebebi henüz bilinmezken, hızlı müdahalede bulunan güvenlik ve itfaiye ekipleri istasyonu tahliye ederek güvenlik önlemlerini artırdı.

Yenikapı Metro Yangın (İHA)

Yangının başlamasıyla birlikte istasyondaki yürüyen merdivenler durduruldu. Dumanın kısa sürede istasyonu kaplaması üzerine yolcular güvenlik önlemleri gereği kısa sürede tahliye edildi. Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, metro istasyonu çevresine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Yenikapı Metro Yangın (AA)

Yenikapı - Hacıosman Alternatif Güzergahlar

Metro seferlerinin geçici olarak durmasıyla birlikte, Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatıldı. Seferlerin Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılacağı belirtildi. Yenikapı-Vezneciler arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferleri devreye alındı. Yolcular, istasyonlar arası ulaşımlarını bu alternatif seferlerle sağlayabilir.