Üreticilerin yeni kabusu: Fiyatları uçunca hırsızlar o meyveyi gözüne kestirdi! Jandarma korumasıyla toplanıyor

Avokado fiyatlarının artmasıyla birlikte hırsızlar gözünü meyveye kestirdi. Antalya ilinin Alanya ilçesinde avokado hasadının mart ayına kadar devam etmesi beklenirken, üreticilerin kabusu ise hırsızlık olaylarının artması oldu. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, bu tehlikeye karşı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Avokado Hasadı (AA)

Artan Fiyatlar, Artan Tehlike

Alanya bölgesinde avokado fiyatları hızlı bir artış gösteriyor. Önceki haftalarda kilogram fiyatı 15-18 lira olan avokado, son günlerde 23-25 lira bandına kadar yükseldi. Sevilgen, fiyat artışının hırsızlık olaylarında da artışa neden olduğunu belirtti. Sevilgen, endişelerini şu ifadelerle dile getirdi:



"Geçen haftaya göre avokado fiyatlarında 2-3 lira arasında bir artış oldu. Şu anda bir kilogram avokado 23-25 lira arasında satılıyor. Fiyatlar arttıkça, üretici de hırsızlık tehdidiyle karşı karşıya kalıyor,"

Avokado Hasadı (AA)

Hasat Devam Ederken Fiyatlar da Yükseliyor

Haziran ayında başlayan avokado hasadı, mart ayına kadar sürüyor. Ancak, zirve dönemi geride kalmış olsa da fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bu durum üreticileri, hem maliyet hem de güvenlik açısından zor bir sürece sokmuş durumda.

Hırsızlık Korkusu Yeniden Tırmanıyor

Son yıllarda jandarma ve komando birliklerinin güvenlik önlemleri sayesinde hırsızlık olaylarında azalma görülse de, son haftalarda bu vakalarda yeniden artış yaşandı. Üreticiler, fotokapanlar ve güvenlik kameraları gibi önlemler alsa da, bu tedbirler yeterli görülmüyor. Sevilgen, güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını belirterek, "Geçen yıl jandarma devriye gezmeye başlamıştı ve bu, hırsızlıkları büyük oranda azalttı. Ancak bu yıl çiftçilerimizden sıkça şikayet alıyoruz. Hırsızlık olayları yeniden arttı," dedi.

Avokado Hasadı (AA)

Güvenlik Önlemlerinin Artırılması Şart

Hırsızlık vakalarının tekrar artışa geçmesiyle, üreticiler daha güçlü güvenlik önlemleri bekliyor. Sevilgen, hırsızlık olaylarına karşı daha fazla tedbir alınması ve üreticilerin güvenliğini sağlaması gerektiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Tarım sektöründe tüm üreticilerin karşılaştığı bu hırsızlık sorununun çözülmesi için güvenlik önlemlerinin daha güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Devletin bu konuda daha fazla destek sağlamasını bekliyoruz. Hırsızlık yapanların cezalandırılması, üreticiler üzerindeki güvenlik kaygılarını azaltır ve daha rahat bir hasat dönemi geçirmemizi sağlar."