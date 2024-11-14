Teknik bilgisi olan kazanıyor! Maaşları 300 bin TL’ye yaklaşıyor: Mesleki beceriler altın değerinde

Yapay zeka ve otomasyon, muhasebe, veri analizi ve müşteri hizmetleri gibi birçok beyaz yaka işini dönüştürürken, mavi yakalılar için kazanç potansiyeli giderek artıyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte, beyaz yakada geleneksel işler risk altına girerken mavi yakalı işlerde talep ve maaşlar hızla yükseliyor.

Çalışan Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Kalfa Maaşları Beyaz Yakalıları Geçiyor

Türkiye'de iş piyasası, maaş dengelerini alt üst eden bir dönüşüm yaşıyor. Sabah'ta yer alan bilgilere göre, inşaat sektöründe kalfa maaşları 150-200 bin TL arasında değişiyor. Enerji sektöründeki deneyimli teknikerlerin maaşları ise 90 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Sosyal medyada popüler hale gelen mavi yaka işçi videoları, bu işlerin artık daha yüksek kazanç ve prestij sunduğunu gösteriyor.

Çalışan Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Beyaz Yakada Düşüş Dönemi Başlıyor

Beyaz yaka çalışanlar için iş güvencesi giderek azalıyor. Yapay zeka (YZ) ve otomasyon teknolojilerinin ilerlemesiyle muhasebe, veri analizi, müşteri hizmetleri gibi birçok beyaz yaka işi artık YZ uygulamaları tarafından otomatikleştiriliyor. YZ'nin sağladığı verimlilik artışı ve maliyet düşüşleri, ofis işlerinin büyük kısmını risk altına sokuyor. Uzmanlar, gelecekte rutin beyaz yaka işlerinin büyük oranda YZ tarafından yapılacağını öngörüyor.

Çalışan Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Beyaz Yaka ve Mavi Yaka Arasındaki Fark Azalıyor

Beyaz yaka maaşları enflasyon karşısında sınırlı artış gösterirken, nitelikli mavi yaka maaşları bu artışın ötesine geçiyor. Verilere göre, 2021'de beyaz yaka maaşları asgari ücretin 3.2 katı iken bu oran 2024'te 2.2 kata geriledi. Mavi yaka maaşlarının ise asgari ücretin 1.5 katına çıktığı görülüyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki 5 yıl içinde iki kategorinin maaşları eşitlenebilir.

Çalışan Maaşları (A Haber Foto Arşiv)

Mesleki Eğitimler Ön Plana Çıkıyor

İş dünyasında yaşanan hızlı değişim, mesleki eğitimi her zamankinden daha değerli hale getirdi. Millî Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi," sektör iş birlikleri ile gençlerin mesleki yeterliliklerini artırmayı ve istihdama hazırlamayı amaçlıyor. Önümüzdeki yıllarda, teknolojinin etkisiyle bazı yeni mesleklerin popülerlik kazanması bekleniyor. Özellikle nanoteknoloji mühendisliği, yapay zekâ uzmanlığı ve metaverse tasarımcılığı gibi yenilikçi alanlar geleceğin meslekleri olarak görülüyor.

Mavi Yaka Mesleklere İlgi Artıyor!

Mavi yaka işlerin yükseliş trendinin ardındaki ana etkenler arasında üniversite mezunu sayısındaki artış ve dijitalleşmenin hız kazanması bulunuyor. Her yıl daha fazla üniversite mezunu olması, beyaz yaka işlerde arz fazlası yaratıyor ve rekabeti artırıyor. Bunun yanında dijitalleşmenin yaygınlaşması, birçok beyaz yaka işin otomasyonla yapılmasını sağlıyor. Özellikle Z kuşağı, esnek çalışma ortamlarını tercih ederken, yüksek maaş avantajı sunan mavi yaka işlere daha fazla ilgi gösteriyor.