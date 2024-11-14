2025 Ramazan ayı Diyanet takvimi: Ramazan başlangıcı ne zaman, ilk oruç hangi gün?

Ramazan ayı, İslam inancında rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olarak kabul edilir. Bu ayda Müslümanlar oruç tutarak, yardımlaşarak ve dualarla ibadetlerini yoğunlaştırır. Hadis-i şeriflere göre, Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamış olup, Ramazan bu yönüyle de ayrı bir değere sahiptir.

Ramazan ayı (A Haber Foto Arşiv)

Ramazan Başlangıcı Ne Zaman?

Ramazan ayı boyunca tutulan oruç, bireylerin manevi dünyasını zenginleştirirken toplumsal dayanışmayı da artırır. Yardımlaşmanın ön planda olduğu bu ayda, yoksullara yardım eli uzatılır, maneviyata yönelerek ibadetlerle huzura ulaşılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. Bu kutsal ay boyunca oruç tutulacak ve birçok özel ibadet yapılacak. Ramazan ayının en önemli manevi günü olan Kadir Gecesi ise 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Ramazan ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.

Ramazan Bayramı (A Haber Foto Arşiv)

Ramazan Bayramı Ne Zaman? Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?.

2025 Ramazan Bayramı, Ramazan'ın sona erdiği tarihin hemen ardından başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe günü 29 Mart Cumartesi, öğleden sonra yarım gün tatil yapılacak. Böylece vatandaşlar toplamda 3,5 gün bayram tatili yapma imkânına sahip olacak.