Kışın habercisi yaban ördekleri Bayburt’ta

Bayburt'a, kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Her sene Aralık ve Ocak aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, bu yıl geçen yıllara nazaran daha erken geldiler.

Bayburt'ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor. Kaleardı Cami mevkiinden başlayarak, nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.