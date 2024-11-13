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Kayseri'de merdiven kazası! Hayatına mal oldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 03:00 Güncelleme: 13.11.2024 03:00
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Kayseri’de merdiven kazası! Hayatına mal oldu

Kayseri'de 2 katlı bir binanın merdivenlerinde düşen Zahir Koç (59) ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Koç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Konut Sokak'ta meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (DHA)Olay yerinden bir kare - (DHA)

Zahir Koç, evinin 2'nci katından indiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metrelik merdivenlerden düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Koç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zahir Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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