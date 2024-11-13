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Elazığ’da benekli semender görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 11:52 Güncelleme: 13.11.2024 11:52
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Elazığ’da benekli semender görüntülendi

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 4 adet benekli semender görüntülendi.

Arıcak ilçesi Gümüşkaya Mahallesi'nde bir esnaf, yağışın ardından 4 adet benekli semender gördü.

Cep telefonu ile hayvanları kayıt altına alan esnaf, benekli semenderleri uzun bir süre inceledi. Hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri bırakıldı. Temiz su kaynaklarında görülen semenderlerin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından takip edildiği ve türünün tehlike altında olduğu biliniyor.

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