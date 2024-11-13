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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 16:54
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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 110 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Araçta ve evlerdeki aramalarda, 110 gram esrar, 1 tabanca, 25 fişek, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Mıhlı kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç ile daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araçta ve evlerdeki aramalarda, 110 gram esrar, 1 tabanca, 25 fişek, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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