Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Mıhlı kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç ile daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araçta ve evlerdeki aramalarda, 110 gram esrar, 1 tabanca, 25 fişek, 1 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.