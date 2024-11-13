Erzurum Aşkale’de seyir halinde alev alan tır yanarak küle döndü

Alınan bilgiye göre, gece 00.30 sıralarında Özdemir mevkisinde Erzurum'dan Aşkale'ye seyir halindeki tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev ve dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracını yol kenarına çekti.

Alevler dorseye sıçrarken ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.