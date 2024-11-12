Kirpiyi kızarmış tavukla besledi

Akşam saatlerinde ormanda kamp yapan doğasever Gökhan Bilen, yiyeceklerini hazırladığı sırada sürpriz bir misafiri geldi.

Bilen'in yanına gelen kirpi bir süre yiyeceklerin etrafında dolaştı. Kirpinin karnının aç olduğunu düşünen Gökhan Bilen, kendi için hazırladığı kızarmış tavuktan bir miktar kirpiye verdi. Kirpinin tavuğu yediğini gören Bilen, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bilen, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaştı.