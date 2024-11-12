Kar ne zaman yağacak? Hangi illerde kar bekleniyor? İstanbul, Ankara, Erzurum...

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşerken, Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşları uyardı. Ülkenin birçok bölgesinde etkili olacak yağışların bazı yüksek kesimlerde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. İstanbul'da da sıcaklıkların hafta sonuna doğru ciddi oranda düşeceği ve kuvvetli yağışların şiddetli su baskınlarına yol açabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresindeki hava durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şen'e göre, Trakya ve Kuzey Ege kıyılarında bugün başlayan yağmurlar, perşembe gecesinden itibaren Marmara Bölgesi'nde daha etkili olacak. Hafta sonu ise İstanbul'da kuvvetlenerek su baskınlarına yol açabilecek seviyeye ulaşacak. Sıcaklıklar bu süreçte yaklaşık 8 derece düşerek İstanbul'da 9 dereceye kadar gerileyecek.

Yüksek Kesimlere Kar Yağışı Bekleniyor

Prof. Dr. Şen, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Uludağ'da kar yağışı beklenirken, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin de soğuk hava dalgasından etkileneceği ifade ediliyor. İstanbul'da ve civar bölgelerde kar beklentisi henüz net olmasa da soğuk hava dalgası kışın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Doğu Anadolu'da Kar Alarmı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu geçecek. Erzurum ve Erzincan çevresinde aralıklı yağmur beklenirken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve akşam saatlerinde bölgede sis ve pusun da görülmesi bekleniyor. Bu bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği rüzgarın ise zaman zaman orta kuvvette esebileceği bildirildi.

Vatandaşlara Uyarı: Su Baskınlarına Dikkat

Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacak kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı. İstanbul'da beklenen yağışların altyapı sorunlarına yol açabileceği ve yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki ani düşüşe karşı vatandaşların önlem alması ve mümkünse dikkatli olması öneriliyor.