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İstanbul'da metrobüs sorunu! Duraklarda uzun kuyruklar

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 09:56
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İstanbul’da metrobüs sorunu! Duraklarda uzun kuyruklar

İstanbul'da, haftanın ikinci iş gününde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği metrobüsün bazı duraklarında yolcu yoğunluğu oluştu. Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirtip görevlilere tepki gösterdi.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte nispeten rahatlayan kent trafiğinde, toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler metro, metrobüs, otobüs ile Marmaray'a yöneldi.

Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferlerinde yaklaşık 30 dakika aksama meydana geldi.

Metrobüs duraklarında bekleyenlerin sayısı her geçen saat arttı (AA)Metrobüs duraklarında bekleyenlerin sayısı her geçen saat arttı (AA)

Avrupa Yakası'na doğru seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında ana noktalardan Altunizade ile çevresinde yoğunluk oluştu. Altunizade'deki köprüde metrelerce yolcu kuyruğu gözlenirken M-5 Üsküdar-Samandıra Metro durağındaki yoğunluk dikkati çekti. Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirtip görevlilere tepki gösterdi.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'e kadar çıktı.

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