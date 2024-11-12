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Elazığ'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 11:56
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Elazığ’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptı.

Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

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