Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Sürücü Belgesi değiştirmeme cezası nedir? Son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme başvuruları için son tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2016'dan önce verilen eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi gereken tarihler açıklandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yıl sonuna kadar başvuru yapılmayan ehliyetlerin iptal edileceğini duyurdu. Başvurular normal harç tarifesiyle yapılacak. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır ve cezası ne kadar?

2024 yılı sonuna kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemeyi unutanlar, belgelerinin geçersiz olacağı ve cezai yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısı yapıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar başvurularını yapanlar, normal harç tarifesi üzerinden yenileme işlemi gerçekleştirebilecek. Süreyi kaçıranlar için cezai yaptırımlar devreye girecek.

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar?

Mevcut durumda sürücü belgesi yenilememe cezası 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

2024 Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı için sürücü belgesi yenileme ücreti 15 TL olarak belirlenirken, başvuru için gerekli olan diğer belgeler arasında sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf yer alıyor. Yenileme işlemi, tüm nüfus müdürlüklerinden yapılabilecek ve belgeler teslim edildikten sonra işlemler tamamlanacak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekiyor:

🔸Eski sürücü belgesinin ibrazı

🔸15 TL başvuru ücreti ödemesi

🔸Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu

🔸Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

🔸Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adres bilgisi

🔸Adres bilgileri sistemde güncel olanlar, belgelerini istedikleri adrese teslim ettirebilecek.

Ehliyet Yenileme Randevusu Nasıl Alınır?

Sürücü belgesi başvurusu yapmak için vatandaşlar, randevu almak zorunda. Randevu işlemi için çeşitli seçenekler mevcut:

Telefonla: 199 numaralı hattı arayarak

İnternet üzerinden: randevu.nvi.gov.tr adresinden

"NVI Mobil" uygulaması üzerinden

Randevu günü, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giderek sıramatikten sıra numarası alabilir ve başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, sürücü belgesi ve T.C. Kimlik kartı bilgileri birlikte yazdırılacaksa, her iki belgenin de yeni tip olması gerektiği unutulmamalıdır.