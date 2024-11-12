Dünyanın en uzun yaşayan köyünün gizli sırrı: Sağlık dolu bu çorbayı her gün içiyorlar

İtalya'nın uzun ömürlü köyü Perdasdefogu'da adeta bir gelenek haline gelen bu özel çorba, uzun ve sağlıklı bir yaşam arayışında olanlar için ilham kaynağı oluyor. Her gün özenle hazırladıkları, içinde bol miktarda nohut, fasulye ve çeşitli sebzeler bulunan bu çorba, köy halkının kalp sağlığını koruyup kemiklerini güçlendiren en önemli besin kaynağı. İşte köy sakinlerinin sağlıklı yaşam sırrını barındıran o özel tarif…

Sağlık dolu çorba (A Haber Foto Arşiv)

Ömür Uzatan Çorba Tarifi

Malzemeler

Yarım su bardağı kuru bakla

Yarım su bardağı kızılcık fasulyesi

1/3 su bardağı kuru nohut

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan ve sarımsak

2 adet havuç, kereviz sapı

3 adet patates

1,5 su bardağı kıyılmış rezene

Yarım demet maydanoz, taze fesleğen

1/3 İtalyan mutfağına özgü Fregula makarna

1/4 su bardağı pecorino romano peyniri

Tuz, karabiber

Sağlık dolu çorba (A Haber Foto Arşiv)

Çorbanın Hazırlık Aşamaları

Çorbanın lezzetini ve besleyici değerini artırmak için ilk adımda bakla, kızılcık fasulyesi ve nohutu, sekiz saat boyunca suda bekletin, yumuşamasını sağlayın.

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğan, havuç ve kerevizi ekleyin ve sık sık karıştırarak yaklaşık beş dakika boyunca pişirin. Ardından ince kıyılmış sarımsağı ekleyerek 20 sn daha karıştırın.

Sonrasında iyice durulanan baklagiller ile doğranmış domatesler, patatesler, rezene, maydanoz, fesleğen ve nohutları kavrulmuş sebzelerle buluşturun.

Tüm malzemelerin üzerini geçecek kadar su ilave edin, kaynamaya bırakın. Çorba kaynadıktan sonra kısık ateşte baklagiller yumuşayana kadar pişmesini sağlayın.

Kısık ateşte kaynatılan ve sebzelerin aromasının ortaya çıktığı bu çorbayı, son aşamada İtalya'nın özel makarnası Fregula ile zenginleştirin.

Sağlık dolu çorba (A Haber Foto Arşiv)

Nohut ve Fasulyenin Sağlığa Faydaları

Nohut, içerdiği yüksek protein ve lif oranıyla sindirim sistemini desteklerken, kan şekerini dengelemeye ve kilo kontrolüne katkı sağlıyor. Ayrıca, amiloz adı verilen dirençli nişastaya sahip olması ile karbonhidratların sindirimini geciktirir. Bu da insülin seviyesinin korunmasına yardımcı olur.

Sağlık dolu çorba (A Haber Foto Arşiv)

Fasulye, yüksek oranda lif, protein, demir ve kalsiyum barındırıyor. Bu bileşenler, kemik sağlığını desteklemeye, enerji vermeye ve kalp dostu bir beslenme sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini artırır. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi kemik sağlığı için önemli mineraller içermektedir.