Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’dan itiraf mektubu! Paraları yurt dışına nasıl kaçırdı?

"Tosuncuk" lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen 'Çiftlik Bank' davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

“Tosuncuk” lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın



BITCOIN MAKİNELERİ O ÜLKEYE GİTMİŞ

Mehmet Aydın mektubunda, "Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir. Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir. Edirne'deki süt üretim tesisi müdürü makinelerin yenilenmediğine şahittir. Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan'ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay'a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay'ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur" dedi.

“Tosuncuk” lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın mektubunda bahsettiği Ayhan Çalışkan (İHA)

"AYHAN ÇALIŞKAN MAĞDURLARININ PARASIYLA SEFA SÜRÜYOR"

Aydın mektubunda ayrıca "Makineler Paraguay'ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

“Tosuncuk” lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın son hali

Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Mehmet Aydın, zayıflığıyla dikkat çekti.