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Afyonkarahisar’da sisli hava kazalara neden oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 10:36
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Afyonkarahisar’da sisli hava kazalara neden oldu

Sisli havanın etkili olduğu Afyonkarahisar’da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşerken, sisli hava nedeniyle kazalarda meydana geldi.

Kent genelinde etkili olan sisli hava olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Kent merkezi ile birlikte çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sisli hava en çok sürücüleri olumsuz etkiledi. Sisten dolayı bir çok sürücü trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi. Trafik ekipleri sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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