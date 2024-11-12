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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2024 05:48
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Adana’da otomobil ile motosiklet çarpıştı! 1 ölü

Adana'nın Seyhan ilçesinde Hasan Yasin yönetimindeki motosiklet, Mahmut Ç.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, motor sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkunç kaza, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi.



Hasan Yasin'in (58) kullandığı 01 AHH 758 plakalı motosiklet ile Mahmut Ç. idaresindeki 01 AYV 149 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yasin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hasan Yasin'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Otomobil sürücüsü Mahmut Ç. ise gözaltına alındı.

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