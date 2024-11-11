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Kontrolden çıkan traktör havuza düştü! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 02:28 Güncelleme: 11.11.2024 02:53
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Kontrolden çıkan traktör havuza düştü! 1 ölü

Burdur'un Bucak ilçesinde Mehmet Koçak yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle havuza düştü. İhbarla olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin saatlerce süren çalışmalar sonucunda sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Bucak ilçesi Belören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Koçak tarlasında çalıştığı sırada kontrolünü kaybettiği traktörü ile birlikte tarlanın yanında bulunan havuza düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri havuzdaki suyu su motoruyla tahliye ederek kurtarma çalışmalarına başladı.

Yoğun çabalar sonucunda saatler sonra Mehmet Koçak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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