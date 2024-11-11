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Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde kan donduran otopsi raporu: Cinsel istismar bulgusu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2024 17:16
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Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde kan donduran otopsi raporu: Cinsel istismar bulgusu!

İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.

Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

KATİL "SİNİRLENDİM ÖLDÜRDÜM" DEDİ ANCAK KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

CİNSEL İSTİSMAR BULGULARI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU ?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.

Ş.E.H'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.

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