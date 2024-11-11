Şirin Elmas Hanilçi cinayetinde kan donduran otopsi raporu: Cinsel istismar bulgusu!
İstanbul'da kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu. Yürütülen soruşturmada, cinsel istismar bulguları tespit edildi.
Şişli'de 31 Ekim'de kaybolan ve Feriköy Mezarlığı'nda bulunan 6 yaşındaki Ş.E.H'nin öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KATİL "SİNİRLENDİM ÖLDÜRDÜM" DEDİ ANCAK KAN DONDURAN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Katil zanlısı ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Bende sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" ifadelerini kullanmıştı.
CİNSEL İSTİSMAR BULGULARI
Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı belirlendi.
NE OLMUŞTU ?
Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığı'nda öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. ise tutuklanmıştı.
Ş.E.H'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.