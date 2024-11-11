Milli Ağaçlandırma Günü'nde Siirt'te 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Siirt’te 2 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Doğan Mahallesinde bulunan Özel Harekat Atış Poligonu yanında gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ve il protokolü katılım sağladı. Etkinlikte konuşan Vali Kemal Kızılkaya; "Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Siirt'te de 11 Kasım'da saat 11.00'de ağaçlandırma seferberliğine katkıda bulunuyoruz. Şehrimizde 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.